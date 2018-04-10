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СК продлил срок следствия по делу обвиняемого в экстремизме математика Богатова
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СК продлил срок следствия по делу обвиняемого в экстремизме математика Богатова 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Следователи столичного главка СК продлили срок следствия по уголовному делу в отношении математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Богатова Алексей Тепцов.
"Срок следствия по уголовному делу в отношении моего доверителя продлен до 31 июня. Таким образом, общий срок следствия продлен до 15 месяцев", — сказал защитник.
В конце января следователи отпустили его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он провел три месяца в СИЗО и еще пять месяцев под домашним арестом.
По данным СК, 29 марта 2017 года в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля 2017 года действий экстремистского характера в центре Москвы. В ходе предварительного следствия установлено, что Богатов размещал материалы с призывами к массовым беспорядкам с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств. Позже стало известно, что специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не обнаружили доказательств вины Богатова. В результате исследования изъятых у него ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств математика не обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями.
Как уже сообщал ТАСС другой адвокат Богатова Саркис Дарбинян, у его подзащитного «железобетонное алиби», подтверждение невиновности Богатова «было всего лишь делом времени, а результаты компьютерно-технической экспертизы для защиты очевидны». Адвокат отмечал, что будет добиваться реабилитации Богатова после снятия с него обвинений.
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