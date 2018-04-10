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Старик из Теберды прятал в гараже оружие и патроны
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Старик из Теберды прятал в гараже оружие и патроны 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники уголовного розыска обыскали гараж жителя Теберды и нашли там запасы оружия и боеприпасов, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.
Обыск проводился по постановлению районного суда. У 60-летнего жителя обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, одноствольное ружьё, карабин, 250 разнокалиберных патронов и предмет, похожий на гранату, с запалом к нему.
Мужчина утверждает, что нашёл и оружие, и боеприпасы в окрестностях неподалёку. МВД по КЧР напоминает, что найденное или доставшееся по наследству оружие следует добровольно сдавать в правоохранительные органы. В этом случае гражданин не будет наказан и даже получит денежное вознаграждение.
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