Старик из Теберды прятал в гараже оружие и патроны

Сотрудники уголовного розыска обыскали гараж жителя Теберды и нашли там запасы оружия и боеприпасов, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.

Обыск проводился по постановлению районного суда. У 60-летнего жителя обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, одноствольное ружьё, карабин, 250 разнокалиберных патронов и предмет, похожий на гранату, с запалом к нему.

Мужчина утверждает, что нашёл и оружие, и боеприпасы в окрестностях неподалёку. МВД по КЧР напоминает, что найденное или доставшееся по наследству оружие следует добровольно сдавать в правоохранительные органы. В этом случае гражданин не будет наказан и даже получит денежное вознаграждение.