Следователи возбудили дело из-за гибели трех человек в Ульяновской области 

УЛЬЯНОВСК, 10 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту гибели при пожаре матери с двумя детьми в частном доме в селе Высокий Колок. Об этом сообщил во вторник старший помощник руководителя регионального СУ СК по связям со СМИ Александр Сорокин.
"Уголовное дело возбуждено по факту гибели на пожаре трех человек: в огне погибли 40-летняя хозяйки дома и ее сыновья восьми и четырех лет", — сказал он.
По данным СК, следов аварийной работы электроприборов и газового оборудования не обнаружено, следов легковоспламеняющихся жидкостей не месте происшествия также нет. На данный момент устанавливаются все обстоятельств случившегося. С места происшествия изъяты образцы пожарного мусора, назначен комплекс необходимых экспертиз.
По уточненной информации, пожар случился около 05:00 мск. Как сообщало ГУ МЧС по Ульяновской области, в 05:30 мск открытое горение ликвидировали, в 06:49 мск пожар полностью потушили. Установлено, что семья на учете в полиции и в органах опеки и попечительства не состояла.