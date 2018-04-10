Следователи возбудили дело из-за гибели трех человек в Ульяновской области

"Уголовное дело возбуждено по факту гибели на пожаре трех человек: в огне погибли 40-летняя хозяйки дома и ее сыновья восьми и четырех лет", — сказал он.

По данным СК, следов аварийной работы электроприборов и газового оборудования не обнаружено, следов легковоспламеняющихся жидкостей не месте происшествия также нет. На данный момент устанавливаются все обстоятельств случившегося. С места происшествия изъяты образцы пожарного мусора, назначен комплекс необходимых экспертиз.