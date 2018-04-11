В суд направлено дело 18-летнего любителя дикой конопли

Молодого человека обвинили по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства», сообщает СК по Орловской области.

В ходе следствия было установлено, что 18-летний парень в июле 2017 года сделал запасы дикорастуще конопли. Наркотическое средство (113, 6 грамм) до января 2018 года он хранил в сарае своего двора.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.