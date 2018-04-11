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В суд направлено дело 18-летнего любителя дикой конопли
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В суд направлено дело 18-летнего любителя дикой конопли 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Малоархангельского района.
Молодого человека обвинили по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства», сообщает СК по Орловской области.
В ходе следствия было установлено, что 18-летний парень в июле 2017 года сделал запасы дикорастуще конопли. Наркотическое средство (113, 6 грамм) до января 2018 года он хранил в сарае своего двора.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сообщение В суд направлено дело 18-летнего любителя дикой конопли появились сначала на РИА 57.
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