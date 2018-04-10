В Смоленске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску поступило заявление от местной жительницы о совершенном в отношении нее преступлении. Потерпевшая сообщила, что вечером на улице неизвестный, подкравшись к ней со спины, выхватил из рук сумку и скрылся во дворах. Добычей злоумышленника стали три банковских карты, денежные средства, а также документы, удостоверяющие личность.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу. Из примет нападавшего женщина смогла вспомнить лишь цвет его одежды. Вскоре выяснилось, что неизвестный попытался воспользоваться одной из похищенных банковских карт на автозаправочной станции и оплатить покупку горючего для автомобиля такси. Однако требуемой суммы на счете не оказалось.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель областного центра 1990 года рождения. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый признал свою вину в грабеже. Он рассказал полицейским, что закопал похищенную сумку во дворах недалеко от собственного дома. В указанном месте оперативники нашли и изъяли принадлежащее потерпевшей имущество.

В отношении подозреваемого дознавателями отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи, — лишение свободы на срок до четырех лет.