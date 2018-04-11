В Смоленске сотрудниками отдела «К» задержан подозреваемый в дистанционных мошенничествах

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску поступил материал проверки по факту мошеннических действий в отношении жителя Московской области . Потерпевший, желая приобрести автомобиль, решил воспользоваться сайтом бесплатных объявлений в сети Интернет. Мужчина нашел подходящий вариант и связался с владельцем транспортного средства. Когда договоренность была достигнута, продавец попросил перечислить предоплату в размере 48000 рублей. Не ожидая подвоха, потерпевший перевел указанную сумму на банковскую карту неизвестного, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

Было установлено, что подозреваемый находится на территории Смоленской области . Сотрудники отдела «К» регионального УМВД провели комплекс оперативно-технических мероприятий, направленных на установление личности данного гражданина.

Вскоре по подозрению в совершении мошеннических действий полицейские задержали жителя города Смоленска 1990 года рождения. Он признался в содеянном. Выяснилось, что подозреваемый размещал на сайтах в сети Интернет объявления о продаже различных товаров. Выходивших с ним на связь потенциальных покупателей он просил внести предоплату. Если граждане соглашались и перечисляли ему денежные средства, он прекращал общение с ними, отключал телефон и менял сим-карту.

Установлена причастность задержанного как минимум к четырем фактам дистанционного мошенничества с общей суммой ущерба, превышающей 100 000 рублей. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении подозреваемого отделом № 2 следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.