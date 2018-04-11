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В Смоленске сотрудниками отдела «К» задержан подозреваемый в дистанционных мошенничествах
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В Смоленске сотрудниками отдела «К» задержан подозреваемый в дистанционных мошенничествах 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску поступил материал проверки по факту мошеннических действий в отношении жителя Московской области. Потерпевший, желая приобрести автомобиль, решил воспользоваться сайтом бесплатных объявлений в сети Интернет. Мужчина нашел подходящий вариант и связался с владельцем транспортного средства. Когда договоренность была достигнута, продавец попросил перечислить предоплату в размере 48000 рублей. Не ожидая подвоха, потерпевший перевел указанную сумму на банковскую карту неизвестного, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.
Было установлено, что подозреваемый находится на территории Смоленской области. Сотрудники отдела «К» регионального УМВД провели комплекс оперативно-технических мероприятий, направленных на установление личности данного гражданина.
Вскоре по подозрению в совершении мошеннических действий полицейские задержали жителя города Смоленска 1990 года рождения. Он признался в содеянном. Выяснилось, что подозреваемый размещал на сайтах в сети Интернет объявления о продаже различных товаров. Выходивших с ним на связь потенциальных покупателей он просил внести предоплату. Если граждане соглашались и перечисляли ему денежные средства, он прекращал общение с ними, отключал телефон и менял сим-карту.
Установлена причастность задержанного как минимум к четырем фактам дистанционного мошенничества с общей суммой ущерба, превышающей 100 000 рублей. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении подозреваемого отделом № 2 следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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