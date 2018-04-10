В Нижнем Новгороде рассмотрят дело о краже картин Левитана стоимостью 180 млн руб. 

Нижегородский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению организованной преступной группировки (ОПГ) в разбойных нападениях на инкассаторов и краже картин Исаака Левитана общей стоимостью более 180 миллионов рублей. Об этом сообщает издание NewsNN.
Двое нижегородцев 36 и 50 лет и двое 29-летних жителей республики Беларусь, используя оружие, в течение двух лет совершили несколько грабежей на территории Нижегородской области. Всего следователям удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.
В частности, 2014 году на территории Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника обвиняемые похитили 4 картины художника Исаака Левитана, имеющих особую научную, культурную и художественную ценность, общей стоимостью более 180 миллионов рублей.
За совершение указанных преступлений максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.