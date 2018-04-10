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В Башкирии сельской продавщице дали реальный срок за мошенничество на восемь миллионов рублей
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В Башкирии сельской продавщице дали реальный срок за мошенничество на восемь миллионов рублей 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлибашевском районе на скамье подсудимых оказалась 35-летняя местная жительница. Женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, с апреля 2014 по май 2016 года обвиняемая трудилась продавщицей в местном магазине. Знакомым она говорила, что может выгодно вложить деньги в бизнес. По словам находчивой дамы, она инвестировала в брокерские конторы, автозаправки и цветочные магазины. Сельчане охотно верили «сказкам» женщины и отдавали ей деньги — от 36 тысяч до трех миллионов рублей. Чтобы создать видимость доходов, часть средств она возвращала. Остальные тратила по своему усмотрению.
— У 18 знакомых она похитила восемь миллионов рублей. Свою вину подсудимая признала, — рассказали в прокуратуре.
Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы и обязал возместить ущерб.
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