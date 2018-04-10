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Томский предприниматель подарил сотруднику МВД шкаф-купе, чтобы избежать проверки. Полицейскому дали пять лет колонии
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Томский предприниматель подарил сотруднику МВД шкаф-купе, чтобы избежать проверки. Полицейскому дали пять лет колонии 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
В Томске бывшего замначальника отдела по борьбе с киберпреступностью (отдел «К») областного управления МВД приговорили к пяти годам лишения общего режима. Его признали виновным в получении взятки шкафом-купе, сообщает региональный Следственный комитет.
По версии следствия, в 2014 году руководитель одной из томских фирм купил полицейскому шкаф-купе. Покупка и установка шкафа обошлись предпринимателю в 65 тыс. рублей.
В обмен на взятку сотрудник МВД согласился не проверять компанию на предмет использования контрафактной продукции. Кроме того, он пообещал, что в случае обнаружения нарушений руководство не будут привлекать к ответственности.
В 2016 году обвиняемый получил 50 тыс. рублей от другого человека. Полицейский не стал проверять сообщение о незаконном подключении к интернету и пообещал не проводить проверок в будущем.
СК квалифицировал действия сотрудника МВД как получение взятки должностным лицом в значительном размере (часть 3 статьи 290 УК). Его не только приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, но и лишили звания майора юстиции. Также ему на два года запретил работать в правоохранительных органах.
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В начале апреля президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит предприятиям избежать наказания за взятку, переданную чиновнику из России. Избежать наказания смогут компании, которые помогли выявить правонарушение, оказали помощь в поимке взяточника или же стали жертвой вымогателя.
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