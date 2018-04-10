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Верховный суд смягчил приговор фигурантам дела о теракте в Буденновске
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Верховный суд смягчил приговор фигурантам дела о теракте в Буденновске 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ на несколько месяцев снизил приговор фигурантам по делу о теракте в Буденновске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор изменить, по совокупности преступлений общее наказание назначить: Белялову Рамзану — на 14 лет и 9 месяц колонии общего режима, Маздаеву Магомеду — 12 лет и 10 месяцев общего режима", — говорится в апелляционном определении тройки судей.
В середине декабря прошлого года Северо-кавказский окружной военный суд приговорил Магомеда Маздаева к 13 годам, а Рамзана Белялова — к 15 годам колонии общего режима. Оба они заявляли о своей невиновности, защита настаивала на их оправдании.
Маздаев в своем последнем слове в Верховном суде РФ пожелал всем судьям и прокурорам, чтобы они «столько же — не больше, не меньше — как я провели (в тюрьме), а их дети скучали также по ним, как скучают наши». «Надо готовить жалобу в Европейский суд, в нашей стане правды не дождешься, надо подключать кого-то извне», — добавил он.
Белялов в своем слове к указанным пожеланиям присоединился. По словам его адвоката, Белялов имеет алиби — он работал в Башкирии, что, с его слов, подтверждается бухгалтерскими документами.
Как ранее сообщал журналистам адвокат Маздаева, «суд применил обратный закон», поскольку на момент преступления (июнь 1995 года) действовал УК РСФСР, УК РФ еще не был принят, а Маздаев и Белялов были осуждены именно по статьям о терроризме УК РФ.
В июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и «Жигулях» беспрепятственно въехали в Буденновск (Ставропольский край), преодолев 52 блокпоста и КПП, утверждая, что в машинах находится «Груз-200», то есть гробы с убитыми российскими военными (досматривать такой груз считалось кощунством). По данным СК РФ, террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.
После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года.
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