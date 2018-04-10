Верховный суд смягчил приговор фигурантам дела о теракте в Буденновске

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Верховный суд РФ на несколько месяцев снизил приговор фигурантам по делу о теракте в Буденновске , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В середине декабря прошлого года Северо-кавказский окружной военный суд приговорил Магомеда Маздаева к 13 годам, а Рамзана Белялова — к 15 годам колонии общего режима. Оба они заявляли о своей невиновности, защита настаивала на их оправдании.

Маздаев в своем последнем слове в Верховном суде РФ пожелал всем судьям и прокурорам, чтобы они «столько же — не больше, не меньше — как я провели (в тюрьме), а их дети скучали также по ним, как скучают наши». «Надо готовить жалобу в Европейский суд, в нашей стане правды не дождешься, надо подключать кого-то извне», — добавил он.

Белялов в своем слове к указанным пожеланиям присоединился. По словам его адвоката, Белялов имеет алиби — он работал в Башкирии , что, с его слов, подтверждается бухгалтерскими документами.

Как ранее сообщал журналистам адвокат Маздаева, «суд применил обратный закон», поскольку на момент преступления (июнь 1995 года) действовал УК РСФСР, УК РФ еще не был принят, а Маздаев и Белялов были осуждены именно по статьям о терроризме УК РФ.