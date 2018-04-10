В Моздоке у дачника украли телевизор и садовый инвентарь

Сотрудники уголовного розыска Моздока раскрыли кражу с дачного участка, сообщили STAV.AIF.RU в региональном ведомстве.

Житель Моздока заявил в полиции, что у него с дачи украли телевизор и садовые принадлежности. Злоумышленник перебрался на участок через забор.

Следователи изучили место преступления и обнаружили отпечатки пальцев. Экспертиза показала, что они принадлежат ранее судимому жителю Моздока.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел, где мужчина признался в совершённой краже.