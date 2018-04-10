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В Моздоке у дачника украли телевизор и садовый инвентарь
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В Моздоке у дачника украли телевизор и садовый инвентарь 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники уголовного розыска Моздока раскрыли кражу с дачного участка, сообщили STAV.AIF.RU в региональном ведомстве.
Житель Моздока заявил в полиции, что у него с дачи украли телевизор и садовые принадлежности. Злоумышленник перебрался на участок через забор.
Следователи изучили место преступления и обнаружили отпечатки пальцев. Экспертиза показала, что они принадлежат ранее судимому жителю Моздока.
Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел, где мужчина признался в совершённой краже.
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