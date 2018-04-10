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Полиция просит жителей Челябинска помочь с поиском серийного грабителя
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Полиция просит жителей Челябинска помочь с поиском серийного грабителя 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полицейские Челябинска объявили в розыск грабителя магазинов, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый обчищал магазины в Калининском и Тракторозаводском районах города. При этом он угрожал предметом, похожим на оружие. Сумма похищенных им средства превышает 300 тыс. рублей.
Судя по имеющеся записи с камеры наблюдения, подозреваемому на вид около 30 лет. Это мужчина славянской внешности, ростом около 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в одежду тёмных тонов. По фактам случившегося стражами правопорядка возбуждено уголовное дело статье «Грабёж». Злоумышленнику грозит наказание до 7 лет тюрьмы.
«Если вы знаете местонахождение подозреваемого лица либо узнали его, необходимо об этом сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить в службу «02». Конфиденциальность гарантируется», — отмечают в МВД.
Напомним, 8 апреля в Челябинске ограбили салон связи. Преступников помогла задержать продавец соседнего магазина.
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