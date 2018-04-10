Полиция просит жителей Челябинска помочь с поиском серийного грабителя

Подозреваемый обчищал магазины в Калининском и Тракторозаводском районах города. При этом он угрожал предметом, похожим на оружие. Сумма похищенных им средства превышает 300 тыс. рублей.

Судя по имеющеся записи с камеры наблюдения, подозреваемому на вид около 30 лет. Это мужчина славянской внешности, ростом около 170-175 см, среднего телосложения. Был одет в одежду тёмных тонов. По фактам случившегося стражами правопорядка возбуждено уголовное дело статье «Грабёж». Злоумышленнику грозит наказание до 7 лет тюрьмы.

«Если вы знаете местонахождение подозреваемого лица либо узнали его, необходимо об этом сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить в службу «02». Конфиденциальность гарантируется», — отмечают в МВД.

Напомним, 8 апреля в Челябинске ограбили салон связи. Преступников помогла задержать продавец соседнего магазина.