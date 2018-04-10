Прокуратура оспорила домашний арест главы Корпорации развития Ставропольского края

Прокуратура обжаловала решение суда об отказе в аресте директора «Корпорации развития Ставропольского края» Заура Абдурахимова, говорится в сообщении надзорного ведомства. Его цитирует издание NewsTracker.

В понедельник прокуратура Промышленного района Ставрополя подала апелляцию на решение суда, который отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Заура Абдурахимова. Директор ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» помещен под домашний арест, хотя следствие ходатайствовало о реальном лишении свободы на время расследования.

«Прокуратурой района 9 апреля принесено апелляционное представление на постановление, поскольку избранная судом мера пресечения не отвечает целям и задачам уголовного судопроизводства ввиду высокой общественной опасности преступления, в результате которого похищены бюджетные денежные средства», — говорится в сообщении надзорного ведомства.