Двух девушек осудили за перевод денег террористам в Ростове‐на‐Дону

В Северо‐Кавказском окружном военном суде в Ростове‐на‐Дону 10 апреля двум местным жительницам вынесли приговор по статье «Террористический акт». Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru. Как стало известно, пять лет назад девушки в возрасте 22 и 27 лет собрали с помощью интернета сумму в размере 23 тысяч рублей и перечислили их на счет боевиков в Сирийскую Арабскую Республику По информации секретаря суда Алены Катькало, девушек осудили по статье «Террористический акт». Одна из них получила шесть лет тюремного заключения в колонии общего режима , а второй вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы.