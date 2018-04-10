Ещё
Двух девушек осудили за перевод денег террористам в Ростове‐на‐Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двух девушек осудили за перевод денег террористам в Ростове‐на‐Дону 

360tv.ru 1 час назад
В Северо‐Кавказском окружном военном суде в Ростове‐на‐Дону 10 апреля двум местным жительницам вынесли приговор по статье «Террористический акт». Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru.
Как стало известно, пять лет назад девушки в возрасте 22 и 27 лет собрали с помощью интернета сумму в размере 23 тысяч рублей и перечислили их на счет боевиков в Сирийскую Арабскую Республику.
По информации секретаря суда Алены Катькало, девушек осудили по статье «Террористический акт». Одна из них получила шесть лет тюремного заключения в колонии общего режима, а второй вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы.
360tv.ru: последние новости
Тела женщины и двух мужчин обнаружили в Раменском районе Бортников: шесть терактов предотвратили на территории РФ с начала 2018 года Задержанного за грабеж москвича уличили в краже телефона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков505
Эрдоган раскритиковал Лаврова120
Китай пошел на уступки США в торговой войне420
Меркель анонсировала встречу без России411
В Москве объявили штормовое предупреждение3
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение