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Приехавший на заработки в Нижний мурманчанин порезал двух местных жителей
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Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

Приехавший на заработки в Нижний мурманчанин порезал двух местных жителей 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Один из них скончался, другого медикам удалось спасти. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
По версии следствия, днем 8 апреля в курортном поселке Зеленый город нетрезвый мужчина ранил двух мужчин ножом. Один получил удар ножом в шею, другой — в грудь. Для последнего это ранение оказалось смертельным.
«Подозреваемый задержан. Вину в инкриминируемом деянии он признал. При допросе он сообщил следователями СК, что якобы потерпевшие попытались забрать принадлежащий ему телефон. Не желая его отдавать, он и совершил преступление», — сообщили в следственном комитете.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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