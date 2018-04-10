Приехавший на заработки в Нижний мурманчанин порезал двух местных жителей

Один из них скончался, другого медикам удалось спасти. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

По версии следствия, днем 8 апреля в курортном поселке Зеленый город нетрезвый мужчина ранил двух мужчин ножом. Один получил удар ножом в шею, другой — в грудь. Для последнего это ранение оказалось смертельным.

«Подозреваемый задержан. Вину в инкриминируемом деянии он признал. При допросе он сообщил следователями СК, что якобы потерпевшие попытались забрать принадлежащий ему телефон. Не желая его отдавать, он и совершил преступление», — сообщили в следственном комитете.

Расследование по уголовному делу продолжается.