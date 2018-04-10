Житель Югры по пьяни украл у соседа 2 ноутбука и приставку

25-летний житель посёлка Кондинского гостил у родственников в соседнем селе. После бурного застолья, на пьяную голову, молодой человек решил взломать квартиру соседа. Проникнув в жилое помещение, взломщик забрал лежащие на видном месте 2 ноутбука и видеоприставку. Затем сел в автобус с награбленным, и как ни в чём не бывало, поехал домой.

Однако, неожиданно вернулся сосед и сразу же обратился в полиции. Благодаря своевременной реакции потерпевшего правоохранителям удалось задержать вора по горячим следам. Участковый встретил преступника с крадеными вещами в родном посёлке.

Оказалось, что мужчина уже судим и сейчас отбывает условное наказание. Теперь вместо имеющегося срока ему грозит реальное наказание за кражу со взломом. 6 лет лишения свободы — высшая мера по этой статье.