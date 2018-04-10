Обвиняемый в избиении человека в Парке Горького останется в СИЗО еще на два месяца

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Хамовнический суд Москвы до 13 июня продлил срок ареста в отношении Корнея Макарова , обвиняемого в избиении до смерти Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС в вторник адвокат Макарова Артем Миняйчев.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста моему доверителю на два месяца, то есть до 13 июня 2018 года", — сказал защитник.

В августе 2017 года Думкин гулял в Парке имени Горького в Москве в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и попытались отобрать шляпу, провоцируя конфликт. Потом они стали избивать молодого человека. Потерпевший был доставлен в больницу, где через неделю скончался, не приходя в сознание. Позднее следствие установило личность мужчины, ударившего Думкина, им оказался Корней Макаров.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть"), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Защита настаивает на переквалификации обвинения на менее тяжкую статью и в качестве аргумента приводит данные комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Согласно этой экспертизе, смерть Думкина наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы (ЗЧМТ), «которая образовалась от однократного ударного воздействия массивного твердого тупого предмета с преобладающей контактирующей поверхностью (асфальтовое, бетонное или иное покрытие)».

По версии следствия, все участники потасовки на момент драки в парке находились в состоянии алкогольного опьянения. Как утверждает защита обвиняемого, Макаров нанес один удар кулаком в челюсть Думкина и покинул территорию парка вместе с друзьями, не зная о последствиях. По словам адвоката, по делу назначены семь экспертиз, в том числе ДНК— экспертиза, а согласно результатам амбулаторной психолого— психиатрической экспертизы Макаров признан вменяемым. 30 августа 2017 года Хамовнический суд санкционировал арест Макарова, вину он не признает.