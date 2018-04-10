В Самаре осудили бывшего полицейского за участие в банде грабителей

"Полицейский осужден Самарским областным судом за участие в банде, совершавшей разбои и грабежи. 32-летний гражданин осужден… к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2016 года сотрудник полиции вступил в организованную преступную группу для совершения нападений на жителей Самары. С участием полицейского с 15 по 24 мая того же года были совершены 14 преступлений, потерпевшими стали 11 человек. Члены банды вымогали и похищали деньги, имущество и личные документы. В трех случаях члены группы похищали потерпевших и требовали у одного из них передать им 3 миллиона рублей. Отмечается, что, совершая преступления, члены организованной группы применяли в отношении потерпевших пытки и насилие.