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В Самаре осудили бывшего полицейского за участие в банде грабителей
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В Самаре осудили бывшего полицейского за участие в банде грабителей 

РИА Новости 2 часа назад
САМАРА, 10 апр — РИА Новости. Суд в Самаре приговорил бывшего полицейского к девяти годам колонии строгого режима за участие в банде, совершавшей разбои и грабежи, сообщила во вторник прокуратура региона.
"Полицейский осужден Самарским областным судом за участие в банде, совершавшей разбои и грабежи. 32-летний гражданин осужден… к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в апреле 2016 года сотрудник полиции вступил в организованную преступную группу для совершения нападений на жителей Самары. С участием полицейского с 15 по 24 мая того же года были совершены 14 преступлений, потерпевшими стали 11 человек. Члены банды вымогали и похищали деньги, имущество и личные документы. В трех случаях члены группы похищали потерпевших и требовали у одного из них передать им 3 миллиона рублей. Отмечается, что, совершая преступления, члены организованной группы применяли в отношении потерпевших пытки и насилие.
Осужденный был уволен из органов внутренних дел. Уголовное дело в отношении бывшего полицейского было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, так как тот заключил досудебное соглашение. Приговор в законную силу не вступил.
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