Суд приговорил 13 человек за хулиганство и стрельбу в столичном ресторане к срокам до пяти лет колонии

Головинский районный суд столицы приговорил 13 человек по делу о хулиганстве и стрельбе летом 2015 г. в столичном ресторане «Тануки» к лишению свободы на сроки от двух лет восьми месяцев до пяти лет, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Головинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 13 жителей различных регионов страны в возрасте от 24 до 37 лет. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Угроза убийством», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», «Нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия».

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет и восьми месяцев до пяти лет колонии общего режима », — пояснили в ведомстве.

Суд установил, что 6 августа 2015 г. в ресторане «Тануки» на ул. Липецкая обвиняемые, используя в качестве оружия предметы, похожие на автомат, два пистолета и дубинки, умышленно нанесли телесные повреждения охраннику. В него выстрелили из оружия ограниченного поражения, а также еще двум посетителям были нанесены телесные повреждения.

Кроме того, в марте 2015 г. двое фигурантов дела в общежитии на ул. Нарвская избили мужчину. После этого один из них дважды выстрелил из травматического пистолета «МР-353» по ногам другого жильца общежития, а затем оба нападавших скрылись с места преступления. Через два дня там же осужденные напали на сотрудника общежития и, угрожая ему арбалетом, открыто похитили более 124 тыс. руб., принадлежащих ООО «Азимут».

Ранее сообщалось, что пять обвинявшихся по данному делу в ходе судебного заседания порезали себе руки.