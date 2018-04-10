Главу корпорации развития Ставрополья поместили под домашний арест на два месяца

СТАВРОПОЛЬ , 10 апреля. / ТАСС /. Суд на два месяца поместил под домашний арест генерального директора Корпорации развития Ставропольского края Заура Абдурахимова, обвиняемого в мошенничестве. Прокуратура настаивает на заключении чиновника под стражу, сообщает во вторник пресс-служба краевого суда.

"Директору ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» … избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 2 месяца (до 4 июня 2018 года). Постановление не вступило в законную силу в связи с подачей прокурором Промышленного района города Ставрополя апелляционного представления", — уточняется в сообщении.

По данным суда, Абдурахимов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Как сообщалось, главу Корпорации развития края задержали в начале апреля 2018 года в аэропорту, когда он собирался улететь в Турцию . В момент задержания у чиновника резко ухудшилось состояние здоровья, несколько дней он находился в больнице под охраной.

Корпорацию развития Ставропольского края правительство региона создало в 2015 году для развития экономического потенциала и привлечения инвестиций в приоритетные отрасли региона. Одним из основных направлений деятельности Корпорации развития стала координация деятельности по созданию региональных парков и деятельности резидентов региональных парков.