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В Москве 13 участников драки в ресторане «Тануки» осуждены на сроки до пяти лет колонии
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В Москве 13 участников драки в ресторане «Тануки» осуждены на сроки до пяти лет колонии 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы приговорил 13 участников массовой драки с администрацией столичного ресторана «Тануки» к срокам лишения свободы от 2 лет и 8 месяцев до 5 лет. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
"10 апреля Головинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 13 жителей различных регионов страны в возрасте от 24 до 37 лет. С учетом позиции государственного обвинителя Головинской межрайонной прокуратуры суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет и 8 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства. В зависимости от роли каждого они осуждены за хулиганство, совершенное группой лиц, за угрозу убийством, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и за разбой с применением оружия.
По версии следствия, 6 августа 2015 года две группы посетителей ресторана «Тануки» на Липецкой улице стали выяснять отношения. После того, как охранник сделал им замечание, они ушли, но позже 25 человек вернулись в кафе с автоматами, пистолетами и дубинками, устроив погром. В результате был ранен охранник ресторана и еще два посетителя.
Кроме этого, в марте 2015 года двое фигурантов дела, находясь в общежитии, расположенном на Нарвской улице, из хулиганских побуждений избили гражданина, затем открыли стрельбу из травматического пистолета по ногам другого постояльца общежития и скрылись с места преступления. Спустя два дня они напали на сотрудника этого общежития, похитив более 124 тыс. рублей.
В ноябре 2017 года во время заседания в Мосгорсуде о продлении обвиняемым меры пресечения шестеро из них пронесли в суд лезвие и начали резать себе руки в знак протеста. При этом серьезных увечий они не получили.
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