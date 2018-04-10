Врио главы Дагестана заявил, что не общался с братьями Магомедовыми

В конце марта в Москве были арестованы совладельцы компании «Сумма» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы — по данным Forbes , представители одного из богатейших семейных кланов России . Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.

"Братьев Магомедовых лично не знаю. За время моего пребывания там у меня даже телефонных разговоров с ними не было", — сказал Васильев журналистам.

По его словам, он не собирается никаким образом вмешиваться в процесс работы следствия. «Я знаю, как неправильно — пытаться руководить теми, кто служит закону честно», — отметил Васильев.