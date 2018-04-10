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Врио главы Дагестана заявил, что не общался с братьями Магомедовыми
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Врио главы Дагестана заявил, что не общался с братьями Магомедовыми 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что никогда лично не общался с арестованными совладельцами компании «Сумма» братьями Магомедовыми, в том числе, не имел с ними телефонных разговоров.
В конце марта в Москве были арестованы совладельцы компании «Сумма» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы — по данным Forbes, представители одного из богатейших семейных кланов России. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.
"Братьев Магомедовых лично не знаю. За время моего пребывания там у меня даже телефонных разговоров с ними не было", — сказал Васильев журналистам.
По его словам, он не собирается никаким образом вмешиваться в процесс работы следствия. «Я знаю, как неправильно — пытаться руководить теми, кто служит закону честно», — отметил Васильев.
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