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В Угличе Ярославской области сотрудниками полиции изъято наркотическое средство
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В Угличе Ярославской области сотрудниками полиции изъято наркотическое средство 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 45 минут назад
В Угличе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотических средств. На ул. Камышевское шоссе был остановлен автомобиль, в котором находился житель Переславского района мужчина 1982 г.р. В салоне автомобиля полицейские обнаружили два свертка с порошкообразным веществом бежевого цвета. В результате исследования экспертами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области установлено, что в свертках находился амфетамин, общим весом около 38 граммов. Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В отношении мужчины следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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