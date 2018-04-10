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Глава администрации Подпорожья проведет майские праздники под стражей
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Глава администрации Подпорожья проведет майские праздники под стражей 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Петроградский районный суд Петербурга продлил срок ареста главе администрации Подпорожского района Ленобласти Петру Левину.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы, под стражей Левин пробудет до 11 мая.
Второму фигуранту дела Ивану Зуеву арест продлен на такой же срок.
Напомним, Левин обвиняется в получении взятки, Зуеву инкриминируют посредничество. По данным следствия, Левин и его предполагаемый сообщник требовали от представителя одной из коммерческих структур взятку в сумме 5,7 млн рублей. Взамен они обещали подписать документы, подтверждающие выполнение работ по заключенному контракту. В декабре 2017 года Зуев был задержан ФСБ при получении от предпринимателя 160 тыс. руб. и муляжа 5 млн руб.
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