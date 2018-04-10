Глава администрации Подпорожья проведет майские праздники под стражей

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы, под стражей Левин пробудет до 11 мая.

Второму фигуранту дела Ивану Зуеву арест продлен на такой же срок.