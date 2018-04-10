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Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе оказалось ложным
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Сообщение о бомбе в здании суда в Кишиневе оказалось ложным 

РИА Новости 56 минут назад
КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в суде Кишинева оказалось ложным, сообщила во вторник полиция столицы Молдавии.
Ранее во вторник пресс-секретарь генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии Лилиану Пушкашу сообщила об анонимном звонке о якобы заложенной бомбе в здании кишиневского суда сектора Центр. Люди были эвакуированы, зона оцеплена. На месте работали саперы.
"В результате проведенных обысков в здании суда не было обнаружено взрывоопасных объектов. Остальные обстоятельства уточняются", — сообщила пресс-служба управления полиции Кишинева.
Это уже не первый случай:28 марта неизвестный по телефону уже сообщал о бомбе в том же здании. Тогда пришлось отменить все назначенные заседания. Управление столичной полиции отмечает, что звонок поступил с одноразовой SIM-карты, с телефона адвоката, который должен был в тот день выступать в суде.
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