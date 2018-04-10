Двое приезжих пытались похитить почтовые бандероли 

Двое бывших работников почтовой компании были задержаны в одном из филиалов организации на Вагоноремонтной улице сотрудниками полиции во время кражи почтовых бандеролей.
«Подозреваемые, — сообщает пресс-служба УВД по САО — «загрузили почтовые отправления в свой автомобиль и попытались на нем скрыться. Заподозрив неладное сотрудник службы безопасности обратился в полицию. Подозреваемых задержали. Похищенные 20 посылок и бандеролей изъяты».
Следствием ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.