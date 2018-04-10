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Петербургский актер получил 11 лет колонии за жестокое убийство жены
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Петербургский актер получил 11 лет колонии за жестокое убийство жены 

АиФ Санкт-Петербург 46 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Актер сериалов «Литейный» и «Чужой» проведет 11 лет в колонии за жестокое убийство жены, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Приговор Константину Кордо-Сысоеву был вынесен накануне Ломоносовский районным судом региона.
Как установил суд, преступление было совершено в апреле 2016 года в СНТ «Синигейка». Кордо-Сысоев поссорился со своей супругой на почве ревности и забил ее до смерти палкой. Женщина погибла от 69 ударов, нанесенных по голове и рукам. После этого злоумышленник попытался спрятать тело погибшей. Впоследствии труп был обнаружен в воде.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит родственникам убитой 1 миллион рублей.
Свою вину осужденный так и не признал.
Константин Кордо-Сысоев известен зрителям своими ролями в сериалах «Литейный», «Ржавчина», «Гастролеры» и «Чужой район». Его супруга работала стюардессой.
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