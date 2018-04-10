Петербургский актер получил 11 лет колонии за жестокое убийство жены

Актер сериалов «Литейный» и «Чужой» проведет 11 лет в колонии за жестокое убийство жены, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области . Приговор Константину Кордо-Сысоеву был вынесен накануне Ломоносовский районным судом региона.

Как установил суд, преступление было совершено в апреле 2016 года в СНТ «Синигейка». Кордо-Сысоев поссорился со своей супругой на почве ревности и забил ее до смерти палкой. Женщина погибла от 69 ударов, нанесенных по голове и рукам. После этого злоумышленник попытался спрятать тело погибшей. Впоследствии труп был обнаружен в воде.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима . Кроме того, он заплатит родственникам убитой 1 миллион рублей.

Свою вину осужденный так и не признал.

Константин Кордо-Сысоев известен зрителям своими ролями в сериалах «Литейный», «Ржавчина», «Гастролеры» и «Чужой район». Его супруга работала стюардессой.