Актер «Чужого района» приговорен к 11 годам колонии за убийство жены

В 2016 году актера, сыгравшего в таких сериалах, как «Литейный», «Ржавчика», «Гастролеры», «Чужой район» и многих других, вызвали на допрос по факту убийства женщины — супруги Константина Кордо-Сысоеву. На тот момент мужчина свою причастность к преступлению отрицал и утверждал, что его жена бесследно пропала, однако правоохранительным органом удалось доказать вину актера.

Судмедэксперты выяснили, что женщина скончалась от 69 ударов палкой, жертву били по голове и рукам. Кроме того, преступление пытались скрыть, тело погибшей было обнаружено в воде. Во вторник, 10 апреля, Ломоносовкий районный суд Ленинградской области вынес Кордо-Сысоеву приговор: 11 лет колонии строгого режима