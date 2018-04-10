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Актер «Чужого района» приговорен к 11 годам колонии за убийство жены
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Актер «Чужого района» приговорен к 11 годам колонии за убийство жены 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В 2016 году актера, сыгравшего в таких сериалах, как «Литейный», «Ржавчика», «Гастролеры», «Чужой район» и многих других, вызвали на допрос по факту убийства женщины — супруги Константина Кордо-Сысоеву. На тот момент мужчина свою причастность к преступлению отрицал и утверждал, что его жена бесследно пропала, однако правоохранительным органом удалось доказать вину актера.
Судмедэксперты выяснили, что женщина скончалась от 69 ударов палкой, жертву били по голове и рукам. Кроме того, преступление пытались скрыть, тело погибшей было обнаружено в воде. Во вторник, 10 апреля, Ломоносовкий районный суд Ленинградской области вынес Кордо-Сысоеву приговор: 11 лет колонии строгого режима.
Напомним, что ранее за решетку угодил актер сериала «Последний из Магикян» Мухтар Гусенгаджиев. По обвинению в педофилии его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и принудительному лечению.
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