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Суд продлил арест фигуранта «кокаинового дела»
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Суд продлил арест фигуранта «кокаинового дела» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы во вторник продлил до 12 июля срок ареста фигуранту дела о контрабанде аргентинского кокаин, бывшему завхозу посольства РФ в Аргентине Али Абянову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе большой совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
"Суд постановил: ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Абянову до 12 июля обосновано и подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей на 3 месяца, а всего до семи месяцев, ", — огласила судья Ольга Солопова.
Адвокат Абянова ходатайствовал перед судом о домашнем аресте, сам обвиняемый поддержал позицию своего представителя.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Вопрос о продлении срока ареста в отношении Калмыкова и Худжамова суд решит 12 апреля. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.
По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отмечали они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.
В настоящее время срок следствия по делу продлен до восьми месяцев — до 15 июля 2018 года.
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