В Костромской области на следующий день после Пасхи было совершено убийство

Буе задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Как нам пояснили в буйском отделе управления СКР по Костромской области , вечером 9 апреля мужчина повздорил с незнакомым 31-летним местным жителем, которого встретил на улице, и ударил того в шею складным ножом. От полученной травмы мужчина умер на месте, а подозреваемого позже задержали. Свою вину он признал, сказал, что во время убийства был пьян. Расследование по уголовному делу продолжается.