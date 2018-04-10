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В Костромской области на следующий день после Пасхи было совершено убийство
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В Костромской области на следующий день после Пасхи было совершено убийство 

k1news.ru 1 час назад
В Буе задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Как нам пояснили в буйском отделе управления СКР по Костромской области, вечером 9 апреля мужчина повздорил с незнакомым 31-летним местным жителем, которого встретил на улице, и ударил того в шею складным ножом. От полученной травмы мужчина умер на месте, а подозреваемого позже задержали.
Свою вину он признал, сказал, что во время убийства был пьян.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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