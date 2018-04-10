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На Украине задержали 50 человек во время попытки захвата предприятия
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На Украине задержали 50 человек во время попытки захвата предприятия 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
На Украине в Черкасской области задержаны 50 человек, которые пытались захватить одно из предприятий. Об этом в своём Facebook заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны», — написал он.
Также он заявил, что «рыночная стоимость задержанных рейдеров» составляет «500 гривен (около $19) за день работы».
В октябре 2017 года в Одессе группа неизвестных попыталась захватить воинскую часть.
RT на русском: последние новости
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