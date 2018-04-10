На Украине задержали 50 человек во время попытки захвата предприятия

На Украине в Черкасской области задержаны 50 человек, которые пытались захватить одно из предприятий. Об этом в своём Facebook заявил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин

«Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны», — написал он.

Также он заявил, что «рыночная стоимость задержанных рейдеров» составляет «500 гривен (около $19) за день работы».

В октябре 2017 года в Одессе группа неизвестных попыталась захватить воинскую часть.