Житель района Щукино задержан за неуплату алиментов

Полицейские задержали 27-летнего жителя района Щукино за неуплату алиментов.

— Мужчина в течение более чем двух лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ео)