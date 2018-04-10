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Житель района Щукино задержан за неуплату алиментов
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Житель района Щукино задержан за неуплату алиментов 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Полицейские задержали 27-летнего жителя района Щукино за неуплату алиментов.
— Мужчина в течение более чем двух лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно».
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ео)
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