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Дело возбудили после смерти девочки в мурманской больнице
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Дело возбудили после смерти девочки в мурманской больнице 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МУРМАНСК,10 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 15-летней девочки в Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Мурманской области.
Ранее родственники девочки писали в соцсетях, что ребенку дважды вызывали врачей, которые ставили диагноз ОРВИ, и лишь на третий раз девочку в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией забрали в реанимацию больницы, где она скончалась.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней девочки в одном из медицинских учреждений города Мурманска по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 30 марта бригада скорой помощи доставила девочку в реанимационное отделение ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с диагнозом «двусторонняя пневмония», а ночью 1 апреля ребенок скончался.
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