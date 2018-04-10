Дело возбудили после смерти девочки в мурманской больнице

Ранее родственники девочки писали в соцсетях, что ребенку дважды вызывали врачей, которые ставили диагноз ОРВИ, и лишь на третий раз девочку в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией забрали в реанимацию больницы, где она скончалась.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней девочки в одном из медицинских учреждений города Мурманска по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 марта бригада скорой помощи доставила девочку в реанимационное отделение ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с диагнозом «двусторонняя пневмония», а ночью 1 апреля ребенок скончался.