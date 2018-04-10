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Петербургский актер отправится в тюрьму на 11 лет за убийство жены
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Петербургский актер отправится в тюрьму на 11 лет за убийство жены 

Ivyborg.ru 1 час назад
Петербургский актер, избивший до смерти собственную жену, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Судом и следствием установлено, что в апреле 2016 года вблизи одного из садоводств Ломоносовского района Ленинградской области между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина своей жене множественные телесные повреждения. От многочисленных ударов по голове и лицу женщина скончалась на месте происшествия.
После совершения преступления супруг потерпевшей попытался скрыть следы преступления.
В ходе следствия были допрошены не менее четырех десятков человек, проведено не менее 20 судебных экспертиз (медицинские, криминалистические, биологические, генетические, психиатрическая, одорологическая, химическая экспертиза воды и другие), проведены иные следственные действия, позволившие доказать причастность мужчины к совершенному преступлению.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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