Петербургский актер отправится в тюрьму на 11 лет за убийство жены

Петербургский актер, избивший до смерти собственную жену, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом и следствием установлено, что в апреле 2016 года вблизи одного из садоводств Ломоносовского района Ленинградской области между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина своей жене множественные телесные повреждения. От многочисленных ударов по голове и лицу женщина скончалась на месте происшествия.

После совершения преступления супруг потерпевшей попытался скрыть следы преступления.

В ходе следствия были допрошены не менее четырех десятков человек, проведено не менее 20 судебных экспертиз (медицинские, криминалистические, биологические, генетические, психиатрическая, одорологическая, химическая экспертиза воды и другие), проведены иные следственные действия, позволившие доказать причастность мужчины к совершенному преступлению.