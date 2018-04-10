Столичные полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу почтовых бандеролей

Как выяснили оперативники, двое приезжих, являясь работниками компании, в одном из филиалов организации на Вагоноремонтной улице загрузили почтовые отправления в свой автомобиль и попытались на нем скрыться. Своим действиями злоумышленники привлекли внимание работника службы безопасности, который незамедлительно обратился в полицию. Похищенные 20 посылок и бандеролей изъяты.

Ведется следствие.