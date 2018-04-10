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Столичные полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу почтовых бандеролей
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Столичные полицейские задержали подозреваемых в покушении на кражу почтовых бандеролей 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Дмитровскому району задержали бывших работников почтовой компании, подозреваемых в покушении на кражу почтовых отправлений», — сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по городу Москве.
Как выяснили оперативники, двое приезжих, являясь работниками компании, в одном из филиалов организации на Вагоноремонтной улице загрузили почтовые отправления в свой автомобиль и попытались на нем скрыться. Своим действиями злоумышленники привлекли внимание работника службы безопасности, который незамедлительно обратился в полицию. Похищенные 20 посылок и бандеролей изъяты.
Ведется следствие.
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