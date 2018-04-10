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Более 17 тысяч сотрудников МВД в Подмосковье получат премии за эффективную работу
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Более 17 тысяч сотрудников МВД в Подмосковье получат премии за эффективную работу 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Правительство Московской области постановило выплатить сотрудникам МВД премии в размере 10 тысяч рублей за эффективную работу в прошлом году, выплаты получат более 17 тысяч человек, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.
«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 17140 сотрудникам Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, подчиненных ему территориальных органов МВД РФ на районном уровне и их подразделений в размере 10 тысяч рублей каждому», — говорится в документе.
Премии получат сотрудники МВД, принимавшие активное участие в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности, за достижение по итогам 2017 года плановых значений по снижению общего количества преступлений в Подмосковье, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах.
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