Продавец сельпо в Башкирии вложила чужие 8 млнруб. в «прибыльный» бизнес

35-летняя продавец сельского магазина собрала с односельчан и вложила в «прибыльный» бизнес 8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что с апреля 2014-го по май 2016 года женщина собрала у 18 граждан более 8 миллионов рублей. Будучи продавцом местного магазина, она гарантировала знакомым, что может помочь им выгодно вложить деньги в бизнес. Высокий доход, по её словам, планировалось получить от инвестиций в брокерские конторы, автозаправочные станции, магазины цветов и т.д. Жители отдали ей от 36 тысяч до 3 млн рублей, которые продавец потратила по своему усмотрению. Чтобы создать видимость исполнения обязательств, она возвращала часть денег «инвесторам» под видом прибыли от вложений.

Подсудимая признала вину. Стерлибашевский межрайонный суд вынес приговор, признав её виновной в мошенничестве в особо крупном размере, — три года лишения свободы. Кроме того, обязал возместить причинённый «инвесторам» ущерб.