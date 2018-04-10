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В Крыму экс-замначальника отдела полиции осужден за взятку в 100 тысяч
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В Крыму экс-замначальника отдела полиции осужден за взятку в 100 тысяч 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе осужден бывший заместитель начальника полицейского отдела №1 «Железнодорожный» за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.
"13 апреля 2017 года он получил от обратившегося к нему гражданина взятку в размере 100 тысяч рублей за способствование вынесению решения об отказе в возбуждении уголовного дела и за утверждение этого решения по материалу проверки по сообщению о причинении этим гражданином телесных повреждений жителю Симферополя", — рассказали в ведомстве.
Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы.
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