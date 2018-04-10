В Крыму экс-замначальника отдела полиции осужден за взятку в 100 тысяч

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 апр — РИА Новости Крым . В Симферополе осужден бывший заместитель начальника полицейского отдела №1 «Железнодорожный» за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.

"13 апреля 2017 года он получил от обратившегося к нему гражданина взятку в размере 100 тысяч рублей за способствование вынесению решения об отказе в возбуждении уголовного дела и за утверждение этого решения по материалу проверки по сообщению о причинении этим гражданином телесных повреждений жителю Симферополя", — рассказали в ведомстве.

Суд приговорил экс-полицейского к двум годам лишения свободы.