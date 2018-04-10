В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Волги 

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в августе 2017 года у левого берега Волги в Комсомольском районе Тольятти складировали строительные отходы для возведения насыпной дамбы. В результате загрязения водохранилища отходами V класса опасности в акватории была нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, а также причинен вред местам нереста рыбы и ее кормовой базе.
Площадь загрязнения составила 1950 квадратных метров. Ущерб, нанесенный водному объекту, оценили в 22 миллиона рублей.
Прокуратура направила материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. 29 марта Тольяттинским ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ по факту загрязнения вод, которое повлекло причинение вреда рыбным запасам.