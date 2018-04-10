Гендиректор газоперерабатывающего завода в Самарской области подозревается в подкупе

САМАРА , 10 апреля. / ТАСС /. Гендиректора Нефтегорского газоперерабатывающего завода (АО «НГПЗ») в Самарской области задержали по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Гендиректор АО «НГПЗ» был задержан при силовой поддержке сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии. В отношении гендиректора и двух местных жителей возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозреваются по ст. УК РФ «Коммерческий подкуп» и «Посредничество в коммерческом подкупе», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2016 года гендиректор АО «НГПЗ» незаконно получил от директора ООО «СМП Волга» через посредника первую часть коммерческого подкупа в размере 5 млн рублей за заключение договора между «НГПЗ» и «СМП Волга» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму более 98 млн рублей, а также последующее подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы.

Кроме того, как считает следствие, в декабре 2017 года гендиректор незаконно получил от директора ООО «СМП Волга» через другого посредника, действовавшего по его поручению, вторую часть коммерческого подкупа в размере 1,5 млн рублей за подписание финансовых документов на перечисление денежных средств за выполненные работы. В марте 2018 года гендиректор получил через того же посредника оставшуюся часть коммерческого подкупа в размере 5 млн рублей.