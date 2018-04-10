Ещё
Мужчину, который растил марихуану, приговорили к 10 годам колонии в Рузе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину, который растил марихуану, приговорили к 10 годам колонии в Рузе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Рузский районный суд приговорил жителя Москвы к 10 годам и 1 месяцу колонии за выращивание конопли и производство наркотиков, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
В суде установлено, что мужчина организовал в частном доме в Рузском городском округе нарколабораторию. У него изъяли более 60 грамм наркотиков, также в ходе осмотра прилегающего к жилому дому земельного участка были обнаружены и изъяты культивируемые части растения конопля общей массой около полукилограмма.
«Суд назначил Подвысоцкому наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении трех человек в Раменском районе ФСБ пресекла деятельность 12 террористических ячеек в РФ с начала года Мужчина застрелил своего сына в Наро‑Фоминске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне342
Эрдоган раскритиковал Лаврова87
Меркель анонсировала встречу без России359
В Москве объявили штормовое предупреждение
Путин рассказал о разработке уникального оружия215
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение