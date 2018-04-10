Мужчину, который растил марихуану, приговорили к 10 годам колонии в Рузе

Рузский районный суд приговорил жителя Москвы к 10 годам и 1 месяцу колонии за выращивание конопли и производство наркотиков, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В суде установлено, что мужчина организовал в частном доме в Рузском городском округе нарколабораторию. У него изъяли более 60 грамм наркотиков, также в ходе осмотра прилегающего к жилому дому земельного участка были обнаружены и изъяты культивируемые части растения конопля общей массой около полукилограмма.