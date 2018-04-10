Бывшая сотрудница табачного киоска обокрала торговую точку, где работала

Как сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина, киоск по продаже табачной продукции был ограблен ночью,28 марта, в Жигулевске . Злоумышленник проник в торговую точку и похитил13 тысяч рублей и восемь пачек сигарет, общей стоимостью тысячу рублей. В момент ограбления сработала охранная сигнализация, но похититель с деньгами и сигаретами успел скрыться до приезда сотрудников охраны.

Прибывшие на место происшествия оперативники, провели осмотр, установили и опросили очевидцев преступления, изъяли следы перчаток и рук. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в киоск, взломав рольставни, и подобрав ключ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастна бывшая сотрудница торговой точки и задержали её. Задержанной является безработная 25-летняя местная жительница, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса девушка полностью признала свою вину и рассказала, что решилась на совершение преступления из-за возникших материальных трудностей. после увольнения у неё остались ключи от торговой точки, и из-за возникших материальных трудностей она решилась на совершение данного преступления. Взломав рольставни, используя оставшиеся после увольнения ключи, она открыла входную дверь, зная, где лежит ключ от сейфа, взяла его, открыла сейф, похитила деньги, прихватив с полки витрины сигареты, которые впоследствии выбросила на улице.