Ещё
Суд в Москве продлил арест обвиняемого в хищении средств дольщиков бизнесмена Пинкевича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве продлил арест обвиняемого в хищении средств дольщиков бизнесмена Пинкевича 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 12 июля арест руководителя группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича, обвиняемого в мошенничестве при строительстве столичных жилых комплексов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Пинкевичу меру пресечения на срок до 12 июля", — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, руководством компании-застройщика — комбината хлебопродуктов «Настюша» — мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по 6-й Радиальной улице. В результате обманутыми оказались более 6 тыс. дольщиков.
Пинкевич был взят под стражу в августе 2017 года.
ТАСС: последние новости
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу "приморских партизан" Три человека найдены убитыми в частном доме в Подмосковье ФСБ пресекла деятельность 12 террористических ячеек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне342
Эрдоган раскритиковал Лаврова87
Меркель анонсировала встречу без России359
В Москве объявили штормовое предупреждение
Путин рассказал о разработке уникального оружия215
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение