Пропавшую под Саратовом девочку нашли мертвой

Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в городе Красноармейске тела 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Школьница пропала 8 апреля вечером: она ушла из дома к бабушке и не вернулась. В ходе поисков ее тело было обнаружено днем 10 апреля в водоеме в районе кирпичного завода. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления.

По данным источников ТАСС, на теле ребенка есть признаки насильственной смерти. По словам местных жителей, место, где обнаружили труп, можно назвать окраиной города.