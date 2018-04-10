Ещё
Пропавшую под Саратовом девочку нашли мертвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавшую под Саратовом девочку нашли мертвой 

Свободная пресса 1 час назад
В Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в городе Красноармейске тела 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Школьница пропала 8 апреля вечером: она ушла из дома к бабушке и не вернулась. В ходе поисков ее тело было обнаружено днем 10 апреля в водоеме в районе кирпичного завода. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты регионального следственного управления.
По данным источников ТАСС, на теле ребенка есть признаки насильственной смерти. По словам местных жителей, место, где обнаружили труп, можно назвать окраиной города.
Свободная пресса: последние новости
В Московской области нашли расчлененные тела трёх человек Отец убил сына во время пьянки в Подмосковье В Новгородской области высокопоставленный полицейский обвиняется в мошенничестве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне272
Эрдоган раскритиковал Лаврова50
Меркель анонсировала встречу без России342
Путин рассказал о разработке уникального оружия164
Найден позитив от ослабления рубля191
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение