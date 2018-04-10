Жителю Тамбовской области, убившему свидетеля, вынесли приговор

Жителя Рассказово осудили за убийства свидетеля по уголовному делу, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Осуждённый мужчина был подозреваемым по делу о мошенничестве. Ознакомившись с материалами дела, он узнал, что одним из доказательств его преступления были показания знакомого. Тогда мужчина решил убить свидетеля.

Вечером 25 марта 2015 года в городе Рассказово он приехал к дому своего знакомого и стал его ждать. Увидев мужчину около подъезда, он подошел к нему и несколько раз выстрелил из обреза охотничьего ружья. От полученных ранений 33-летний мужчина моментально умер.

Во время расследования правоохранители нашли ружьё и чужие автомобильные номера на участке теплотрассы в Рассказово. В доме подсудимого следователи также нашли пистолет Токарева и боеприпасы к нему.