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Жителю Тамбовской области, убившему свидетеля, вынесли приговор
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Жителю Тамбовской области, убившему свидетеля, вынесли приговор 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жителя Рассказово осудили за убийства свидетеля по уголовному делу, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Осуждённый мужчина был подозреваемым по делу о мошенничестве. Ознакомившись с материалами дела, он узнал, что одним из доказательств его преступления были показания знакомого. Тогда мужчина решил убить свидетеля.
Вечером 25 марта 2015 года в городе Рассказово он приехал к дому своего знакомого и стал его ждать. Увидев мужчину около подъезда, он подошел к нему и несколько раз выстрелил из обреза охотничьего ружья. От полученных ранений 33-летний мужчина моментально умер.
Во время расследования правоохранители нашли ружьё и чужие автомобильные номера на участке теплотрассы в Рассказово. В доме подсудимого следователи также нашли пистолет Токарева и боеприпасы к нему.
Из-за того, что экспертиза выявила временное психическое расстройство, мужчина сначала направили на лечение. После выздоровления уголовное дело отдали в суд, который приговорил убийцу к 10 годам колонии строгого режима.
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