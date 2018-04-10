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Избитый в мечети Санкт‐Петербурга охранник скончался в больнице
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Избитый в мечети Санкт‐Петербурга охранник скончался в больнице 

360tv.ru 2 часа назад
Пожилой мужчина, которого избил молодой человек в Соборной мечети Санкт‐Петербурга, скончался в больнице. Пенсионер работал в мусульманском храме охранником. Тем временем, подозреваемый доставлен в психологическую клинику для проведения экспертизы. Об этом сообщила пресс‐служба Главного следственного управления СКР по городу.
Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался 10 апреля от полученных телесных повреждений. В связи с признаками психического расстройства подозреваемый был доставлен в психиатрическую больницу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения
— пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петерубгу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
9 апреля между 20-летним парнем и охранником мечети возник конфликт. В результате молодой человек избил пенсионера. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и височную гематому.
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