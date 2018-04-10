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В Краснодаре автослесарь сдал запчасти чужой машины в пункт металлолома
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В Краснодаре автослесарь сдал запчасти чужой машины в пункт металлолома 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апр. — Новая Кубань. В отношении 30-летнего жителя Северского района возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Умышленное повреждение чужого имущества».
По версии следствия, мужчина работал автослесарем и предложил своему приятелю помощь в починке автомобиля. Получив машину на ремонт, злоумышленник снял с транспортного средства некоторые запчасти и сдал их в пункт приема металла. Общий ущерб от его действий составил 100 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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