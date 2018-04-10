В Краснодаре автослесарь сдал запчасти чужой машины в пункт металлолома

Краснодар . 10 апр. — Новая Кубань. В отношении 30-летнего жителя Северского района возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Умышленное повреждение чужого имущества».

По версии следствия, мужчина работал автослесарем и предложил своему приятелю помощь в починке автомобиля. Получив машину на ремонт, злоумышленник снял с транспортного средства некоторые запчасти и сдал их в пункт приема металла. Общий ущерб от его действий составил 100 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.