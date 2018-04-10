В Нижнем Тагиле мошенники обманывали сирот 

Ленинский районный суд осудил двоих мошенников, которые обманом забирали жилье у детей сирот. Они признаны виновными по статье «мошенничество», а также «покушение на мошенничество».
По данным прокуратуры, с 2014 по 2016 года мошенники по фамилии Караваев и Шуфлик подыскивали сироты, живущих в выделенных государством квартирам. Если у потенциальных жертв имели долги по коммуналке или были проблемы с деньгами, злоумышленники входили к ним в доверие и убеждали приватизировать квартиру.
После этого под предлогом сделки по купле-продаже или обмену недвижимости, мошенники просили своих жертв подписать договор на получение денег. После этого они получали недвижимость, а пострадавшие оставались ни с чем.
Таким образом удалось обмануть троих сирот. В ходе следствия Караваев сменил фамилию на Май и сбежал из страны, чтобы скрыться от правосудия. Он был пойман в Белоруссии и экстрадирован в Россию. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы к колонии строгого и полумиллионному штрафу. Шуфлик приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режиму и штрафу в размере 200 тысяч рублей.