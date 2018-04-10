В Нижнем Тагиле мошенники обманывали сирот

Ленинский районный суд осудил двоих мошенников, которые обманом забирали жилье у детей сирот. Они признаны виновными по статье «мошенничество», а также «покушение на мошенничество».

По данным прокуратуры, с 2014 по 2016 года мошенники по фамилии Караваев и Шуфлик подыскивали сироты, живущих в выделенных государством квартирам. Если у потенциальных жертв имели долги по коммуналке или были проблемы с деньгами, злоумышленники входили к ним в доверие и убеждали приватизировать квартиру.

После этого под предлогом сделки по купле-продаже или обмену недвижимости, мошенники просили своих жертв подписать договор на получение денег. После этого они получали недвижимость, а пострадавшие оставались ни с чем.