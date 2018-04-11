На Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот 

Суд Ленинского района в Нижнем Тагиле вынес приговор Эрику Маю (Максиму Караваеву) и Артёму Шуфлику по делу о мошенничестве с жильём для сирот, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
От действий подсудимых пострадали четыре человека.
С 2014 по 2016 годы Май и Шуфлик искали сирот с долгами по коммунальным услугам, проживавших в муниципальных квартирах, а также лиц, находившихся в трудной жизненной ситуации.
Они предлагали приватизировать и затем продать квартиры, изготавливали договоры и расписки, по которым жертвы якобы получали деньги за жильё.
Документы передавались для госрегистрации перехода права на недвижимость. Потерпевшие средств так и не получали.
Было заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, а также мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору и повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Во время предварительного расследования Май пытался скрыться. Он сменил имя и уехал в Белоруссию, но впоследствии его задержали и экстрадировали на родину.
Мая приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.
Шуфлик получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что риелтор из Адыгеи приговорён к шести годам колонии за махинации с жильём для сирот.