Ещё
На Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Суд Ленинского района в Нижнем Тагиле вынес приговор Эрику Маю (Максиму Караваеву) и Артёму Шуфлику по делу о мошенничестве с жильём для сирот, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
От действий подсудимых пострадали четыре человека.
С 2014 по 2016 годы Май и Шуфлик искали сирот с долгами по коммунальным услугам, проживавших в муниципальных квартирах, а также лиц, находившихся в трудной жизненной ситуации.
Они предлагали приватизировать и затем продать квартиры, изготавливали договоры и расписки, по которым жертвы якобы получали деньги за жильё.
Документы передавались для госрегистрации перехода права на недвижимость. Потерпевшие средств так и не получали.
Было заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, а также мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору и повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Во время предварительного расследования Май пытался скрыться. Он сменил имя и уехал в Белоруссию, но впоследствии его задержали и экстрадировали на родину.
Мая приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.
Шуфлик получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что риелтор из Адыгеи приговорён к шести годам колонии за махинации с жильём для сирот.
RT на русском: последние новости
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве трёх человек В Калужской области 20-летний борец одним ударом убил человека В Москве суд продлил арест фигуранту кокаинового дела
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления370
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии107
Вслед за техникой подорожает одежда44
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам118
Украина арестовала еще одно российское судно820
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение