На Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот

Суд Ленинского района в Нижнем Тагиле вынес приговор Эрику Маю (Максиму Караваеву) и Артёму Шуфлику по делу о мошенничестве с жильём для сирот, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области

От действий подсудимых пострадали четыре человека.

С 2014 по 2016 годы Май и Шуфлик искали сирот с долгами по коммунальным услугам, проживавших в муниципальных квартирах, а также лиц, находившихся в трудной жизненной ситуации.

Они предлагали приватизировать и затем продать квартиры, изготавливали договоры и расписки, по которым жертвы якобы получали деньги за жильё.

Документы передавались для госрегистрации перехода права на недвижимость. Потерпевшие средств так и не получали.

Было заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, а также мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору и повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Во время предварительного расследования Май пытался скрыться. Он сменил имя и уехал в Белоруссию , но впоследствии его задержали и экстрадировали на родину.

Мая приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Шуфлик получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей.