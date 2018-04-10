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Посетитель суда получил 8 месяцев колонии за прихваченный с собою кистень
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Посетитель суда получил 8 месяцев колонии за прихваченный с собою кистень 

Legal.Report 48 минут назад
В Свердловской области вынесен достаточно суровый приговор жителю города Каменска-Уральского, который пришел в суд с самодельным кистенем. Он признан виновным по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).
Мужчину остановили приставы в Каменском районном суде при входе на судебное заседание. При нем было обнаружено самодельное холодное ударно-раздробляющее оружие — кистень. Он представлял собой металлическую рукоять с ударным грузом — металлической муфтой, закрепленной на гибком плетеном шнуре. Как было установлено позже, посетитель умышленно изготовил кистень накануне прихода в суд.
Оружие у визитера было изъято. Поскольку, в нарушение ст. 16 закона «Об оружии» кистень был изготовлен самовольно, из подручных средств и без специального разрешения, полиция возбудила уголовное дело. Мужчина ранее уже отбывал наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Поэтому суд, учитывая рецидив преступления, приговорил его к 8 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 50 000 руб. Изготовитель кистеня был взят под стражу в зале суда.
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