Посетитель суда получил 8 месяцев колонии за прихваченный с собою кистень

Свердловской области вынесен достаточно суровый приговор жителю города Каменска-Уральского , который пришел в суд с самодельным кистенем. Он признан виновным по ч. 4 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Мужчину остановили приставы в Каменском районном суде при входе на судебное заседание. При нем было обнаружено самодельное холодное ударно-раздробляющее оружие — кистень. Он представлял собой металлическую рукоять с ударным грузом — металлической муфтой, закрепленной на гибком плетеном шнуре. Как было установлено позже, посетитель умышленно изготовил кистень накануне прихода в суд.